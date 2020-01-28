Россияне рассказали об отношении к високосному году

Почти две трети россиян (64%) не верят в приметы о том, что високосный год несчастливый, следует из данных опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, большинство россиян (78%) знают, что 2020 год – високосный, 9% думают, что он обычный, а 13% затруднились ответить. Также для 24% граждан високосный год ничего означает, для 21% – это лишний день, для 10% – трудный год, для 8% – 29 дней в феврале, для 7% – несчастливый год, еще 24% затруднились ответить, передает РИА «Новости».

При этом 64% не верят в приметы о том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями, неприятностями, а 33% в это верят.

Как указано в опросе, 35% россиян знают приметы, связанные с високосным годом, среди которых они чаще всего указывали, что год будет тяжелый (10%), несчастливый (9%), а также, что с ним связаны повышенная смертность (7%) и разного рода катаклизмы (4%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 января среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.