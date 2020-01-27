Мишустин дал поручения по противодействию коронавирусу

Премьер Михаил Мишустин по итогам совещания поручил Роспотребнадзору за два дня подготовить план по профилактике и контролю распространения нового коронавируса.

В кабинете министров сообщили, что на сегодняшний день нет ни одного случая заболевания этим вирусом, передает ТАСС.

«Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации мероприятий по профилактике инфекции», – говорится в сообщении правительства, передает РИА «Новости».

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила создать проекты планов по профилактике завоза в регионы коронавирусной инфекции.

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы.