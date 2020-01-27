Школьница умерла по дороге в школу в Подмосковье

В подмосковном Домодедове по дороге в школу умерла 14-летняя девочка, она начала терять сознание и упала на землю.

По данным «Рен ТВ», у школьницы был порок сердца. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако девочка умерла в больнице.

Ранее в Йошкар-Оле восьмилетний школьник умер на уроке физкультуры.