  • Новость часаСМИ узнали о разногласиях в команде Трампа по участию США в конфликте с Ираном
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    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    13 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    3 комментария
    18 июня 2025, 00:42 • Новости дня

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей

    Жена Макаревича сообщила о «призванной» в армию Израиля своей машине

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

    «Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали, кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежа вю», – написала супруга Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) Эйнат Кляйн в соцсетях.

    Она вспоминает, как нечто схожее происходило во времена вирусного локдауна: «дороги были пустынны и идеи «зумов» только начали витать в воздухе». По мнению супруги иноагента Макаревича, сейчас самое время снова собираться онлайн, общаться и напоминать друг другу о себе.

    Так она приглашает желающих на онлайн-эфир всего за 50 шекелей, чтобы вместе в лучших еврейских традициях учиться не впадать в уныние.

    Сам Макаревич находится за пределами Израиля на гастролях в Европе.

    На фоне фоне обострения ирано-израильского конфликта власти Израиля решили организовать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян из разных стран на родину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    На ваш взгляд
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    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    17 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»

    Иран заявил о применении «нового оружия» и усилении ударов по Израилю

    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников, заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

    По словам Хейдари, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля новым и передовым оружием, используя сотни ударных беспилотников, передает ТАСС.

    Он отметил, что в ближайшие часы атаки будут усилены и подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана применяют современные образцы вооружения.

    Генерал-майор Хейдари сообщил, что сотни высокоточных беспилотников большой дальности успешно поразили склады вооружений и стратегические цели Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

    В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале более масштабной и разрушительной ракетной атаки по Израилю. По данным IRNA, новая волна ракетных ударов воздушно-космических сил КСИР значительно превосходит предыдущие по мощности.

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    28 комментариев

    В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявили воздушную тревогу на фоне ракетных запусков с территории Ирана.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.

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    17 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Американский президент уточнил, что его возврат в Вашингтон не связан с попытками прекращения огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон ошибочно предположил, что он возвращается в Вашингтон именно с этой целью, однако на самом деле это не так.

    Трамп отметил, что у Макрона нет информации о настоящих причинах его отъезда, и добавил, что французский президент часто ошибается в подобных вопросах, делая это осознанно или нет.

    Ранее Трамп разместил в соцсети пост с призывом срочно покинуть Тегеран. Власти Тегерана предложили странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Комментарии (12)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

    Улицы Тель-Авива опустели после ракетных атак Ирана

    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    После ракетной атаки Ирана городская жизнь в Тель-Авиве заметно изменилась, однако паники среди жителей не наблюдается.

    Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни в Израиле, сообщает РИА «Новости». Улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но массовой паники среди населения не наблюдается.

    Продовольственные магазины продолжают работу, перебоев с поставками продуктов нет, хотя в первый день обстрелов был зафиксирован локальный дефицит воды и хлеба.

    Жителям рекомендовано ограничить трудовую и образовательную деятельность, а также воздерживаться от массовых собраний.

    Общественные пляжи остаются закрытыми, на набережной непривычно пусто. Несмотря на ограничения, многие продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играют в волейбол и занимаются серфингом.

    В Израиле внедрена новая система оповещения, которая позволяет жителям своевременно узнавать о ракетной угрозе – уведомления о необходимости укрыться приходят на телефоны при первых признаках опасности. Первое сообщение поступает при подготовке к запуску ракет, второе – непосредственно при пуске. Через 5-8 минут после второго сообщения ракеты могут достичь воздушного пространства Израиля. Перед ударом звучит сирена, давая жителям 60-90 секунд на укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу с применением «нового оружия». Подтверждено нанесение удара  по штаб-квартире «Моссада». В результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека.

    На ваш взгляд
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    28 комментариев

    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 09:52 • Новости дня
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    @ Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Рост противостояния между Израилем и Ираном может привести к сокращению западных поставок вооружения Киеву, поскольку США считают Израиль приоритетным союзником, пишет испанская El Pais.

    Испанское издание Pais сообщает, напряженность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок западного оружия Киеву, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном негативно сказывается на ситуации на Украине, поскольку приоритеты США смещаются в сторону поддержки Израиля, их основного союзника в регионе.

    Также в статье подчеркивается, что на фоне усиливающегося противостояния на Ближнем Востоке для Украины сохраняется риск снижения внимания и ресурсов Запада. Особенно остро эта проблема стоит в отношении поставок вооружения и военной техники.

    Pais указывает, что эта ситуация может серьезно повлиять на возможности Киева продолжать боевые действия, поскольку значительная часть западной помощи теперь может быть перенаправлена в другую часть мира.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    17 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Впервые в ходе конфликта с Ираном Израиль применил лазерную систему ПВО «Железный луч» для перехвата ракет и беспилотников в боевых условиях, сообщил представитель посольства Израиля в Москве.

    Он пояснил, что комплекс работает в тестовом режиме и предназначен для борьбы с ракетами и беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

    Дипломат уточнил, что лазерная система «Железный луч» была применена для перехвата иранских ракет и беспилотников, что стало первым случаем ее боевого использования.

    Система «Железный луч», также известная как «Щит света», разработана для уничтожения ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов, а также малых дронов с помощью мощного лазерного луча.

    Годом ранее стало известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

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    17 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При иранском ракетном ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» погибло много израильских военных, включая офицерский состав, сообщают новостные агентства.

    Официальный Израиль намеренно преуменьшает число жертв ударов по военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что израильские власти установили цензуру в стране.

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    28 комментариев

    Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что ВКС КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада».

    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    @ Isaac Esposito/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники портала Axios сообщили об отсутствии намерения атаковать Иран или участвовать в войне Израиля и Ирана, пока последний не нацелится на американцев.

    «Администрация Трампа заявила нескольким ближневосточным странам-союзникам, что не планирует активно участвовать в войне между Израилем и Ираном, если Иран не нацелится на американцев», – сообщили Axios два источника

    Послание США заключается в том, что если Иран нападет на американцев в ответ, это будет означать переход красной черты. При этом США направили аналогичное сообщение тем же странам примерно за час до того, как Израиль начал войну в прошлый четверг, сообщив им, что США не будут участвовать в ней, говорится в статье.

    В обоих случаях США, по-видимому, ожидали, что страны передадут это сообщение Ирану, чтобы воспрепятствовать любым ответным мерам против сил или интересов США в регионе.

    «Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США ко вмешательству», – сказал арабский дипломат.

    Официальные лица США также утверждали, что в минувшие выходные у Израиля была оперативная возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент Трамп ясно дал понять Израилю, что он выступает против этого шага.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    28 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (4)
    17 июня 2025, 11:31 • Новости дня
    Tasnim сообщил о ракетном ударе Ирана по штабу Моссада

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки иранских ракет был нанесен удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива, сообщает Tasnim.

    По данным источника, штаб-квартира разведывательной службы «Моссад» попала под ракетный обстрел Ирана вблизи Тель-Авива, передает ТАСС.

    Подробности о возможных жертвах и последствиях атаки, а также официальные заявления сторон на момент публикации отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.

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    17 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    New York Times: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана
    @ US Air Force

    Tекст: Александра Юдина

    Самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект, пишет The New York Times.

    Такая бомба, известная как «бункер-бастер», предназначена для уничтожения подземных укреплений и отличается особо прочным стальным корпусом, позволяющим преодолевать почву, скалу и бетон, передает The New York Times.

    По информации издания, традиционно считалось, что Израиль не может самостоятельно уничтожить Фордо из-за отсутствия соответствующего оружия и тяжелых бомбардировщиков. США также блокировали передачу Израилю противобункерных бомб.

    Однако представители израильских военных заявили, что Израиль мог бы атаковать электростанции и инфраструктуру вокруг Фордо, чтобы затруднить функционирование объекта, где расположены современные иранские центрифуги.

    Также отмечается, что Армия обороны Израиля и спецслужбы могут рассмотреть альтернативные способы нейтрализации объекта, например, разрушение входа в него. Атака на Фордо рассматривается как ключевой элемент любых усилий, направленных на прекращение иранской ядерной программы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

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    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (29)
    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

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    28 комментариев

    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана

    Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за непонимание опасности ядерного оружия у Ирана

    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана. В другом посте он ответил на критику бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, назвав последнего чокнутым.

    «Кто-то должен объяснить этому чокнутому Такеру Карлсону (в оригинале Kooky Tucker Carlson), что Иран не должен получить ядерное оружие!» – сказано в сообщении Трампа.

    Напомним, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    28 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (6)
    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Комментарии (22)
    17 июня 2025, 14:05 • Новости дня
    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

    Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна

    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
    @ KEYSTONE Pictures USA/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи «совершает военные преступления» и напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна.

    По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.

    Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.

    «Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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    17 июня 2025, 12:58 • Новости дня
    Fars: Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив

    Tекст: Вера Басилая

    Удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, сообщило агентство Fars.

    Агентство Fars со ссылкой на очевидцев заявило, что удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, передает ТАСС.

    Жители города были вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах из-за угрозы новых атак.

    Очевидцы сообщили, что иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане начали покидать Израиль. Люди выезжают через сухопутную границу с Иорданией, а также пытаются эвакуироваться по морю, направляясь в сторону Кипра.

    Кроме того, по информации источника, в Тель-Авиве отмечены значительные перебои с электроснабжением и поставками топлива.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Ранее Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.

    Кроме того, Иран также провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.

    Иранские ракеты и дроны поразили военную базу Глилот и разведцентр АМАН.

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