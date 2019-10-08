Восьмилетний школьник умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

На уроке физкультуры в одной из школ Йошкар-Олы скончался восьмилетний мальчик, сообщили в пресс-службе СУ СК по Марий Эл.

По данным следствия, ребенок занимался на уроке, в какой-то момент ему стало плохо, и спустя некоторое время школьник скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По факту гибели ребенка начата доследственная проверка.

В феврале ребенок скончался на уроке физкультуры во Владивостоке.