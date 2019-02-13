Школьник умер на уроке во Владивостоке

В одной из школ Владивостока мальчик потерял сознание на уроке, врачи не смогли его спасти, сообщила представитель департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова.

«В скорую Владивостока 8 февраля в 13.04 поступил звонок о том, что сознание потерял ребенок 12 лет. Первой в 13.24 часов прибыла врачебная бригада СМП подстанции «северная», которая базируется в пригороде. В 13.48 прибыла вторая автомашина скорой медицинской помощи – с реанимационной бригадой», – цитирует Гусенцову РИА «Новости».

Она рассказала, что врачи в течение полутора часов пытались реанимировать ребенка, но вернуть его к жизни не удалось.



«По предварительной версии, у мальчика случилась внезапная остановка сердца», – сказала она.

Следователи СУ СК по Приморскому краю начали проверку по факту смерти мальчика.

«Назначены экспертизы, устанавливаются причины смерти», – сообщили в ведомстве.