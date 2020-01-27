Россия поставила в Китай второй полковой комплект С-400

Россия завершила поставку в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщил военно-дипломатический источник.

«Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов. Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов», – приводит слова источника ТАСС.

Источник уточнил, что акт приема-передачи второго комплекта С-400 был подписан в Китае в декабре прошлого года. «С момента подписания документа начало действовать положение контракта о 18-месячном гарантийном обслуживании техники российской стороной», – отметил он.

Источник добавил, что все имущество из состава второго комплекта было доставлено в Китай морским транспортом.

Напомним, в июле прошлого года Россия отправила в Китай транспортное судно с первой партией техники из состава второго предназначенного для НОАК полкового комплекта С-400.

Изготовление второго полкового комплекта С-400 для Китая завершилось в апреле 2019 года.

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