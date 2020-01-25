Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьера Украины

В Сети появилась новая новая запись, якобы сделанная на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.

Запись была опубликована на YouTube-канале «Стенограма наради».

Автор канала приписывает голоса, звучащие на записи, самому премьер-министру Украины, а также министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, министру энергетики Алексею Оржелю, министру регионального развития Алене Бабак, главе Нафтогаза Андрею Коболеву и другим.

На совещании якобы обсуждался вопрос роста тарифов на газ для населения в рамках дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Участники встречи, в частности, обсуждали способ сдержать цены через манипуляции с Бюджетным кодексом.

Ранее вокруг Гончарука разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

Премьер заявлял, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, однако написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.

После премьер заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.

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