В финале олимпиады «Я – профессионал» примут участие студенты более 600 вузов России

В заключительном этапе олимпиады «Я – профессионал», который стартует 25 января, примут участие 27 тыс. 385 студентов из 600 вузов России, которые успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа олимпиады.

Заключительный, очный, этап олимпиады «Я – профессионал» стартует 25 января и продлится до 6 марта включительно. Он пройдет на площадках крупных российских вузов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап.

«В числе финалистов третьего сезона олимпиады – представители более 600 российских вузов и их филиалов. Это студенты из всех федеральных округов. На очном этапе им предстоит решить практико-ориентированные задачи и показать будущим работодателям свои профессиональные способности. В числе разработчиков заданий есть компании, которые смогут предложить победителям возможность пройти у них стажировку. Но чтобы воспользоваться этим, придется потрудиться», – отметила руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.

«В этом году очные состязания пройдут более чем в половине регионов России – соревнующихся примут 50 городов страны. Им предстоит продемонстрировать свой профессионализм и доказать, что уже в своем возрасте они могут составить достойную конкуренцию на рынке труда. Испытания по 68 направлениям олимпиады будут проходить в течение полутора месяцев. Сейчас участникам доступны демонстрационные задания для подготовки к состязаниям заключительного этапа. Лучших мы назовем весной этого года», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

С 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады – образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем.

В 2020 году организаторы проведут 18 школ в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске.

В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике – Банк ВТБ, по ядерной физике – Росатом, по строительству и материаловедению – Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии – Россельхозбанк.

Больше всего участников, прошедших в финальный этап олимпиады, оказалось среди студентов следующих вузов: Высшая школа экономики (1 тыс. 888 студентов), Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова (1 тыс. 397), Московский государственный университет имени Ломоносова (904), Санкт-Петербургский государственный университет (858), Дальневосточный федеральный университет (853), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (800), Московский физико-технический институт (ГУ) (707), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики «ИТМО» (624), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (618), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (603).

Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании.

Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

«Я – профессионал» – это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования.