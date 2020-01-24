Первый в 2020 году российский космический пуск отложили

Запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, отложен на сутки по техническим причинам, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

«Запуск по техническим причинам перенесен на резервную дату – 25 января», – сообщил источник РИА «Новости».

Это подтвердили еще два источника. По их словам, проблема связана с работой стартового комплекса.

Напомним, в среду специализированный сайт spaceflightnow.com сообщил, что запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» планируется осуществить с космодрома Плесецк 24 января в 14.00.