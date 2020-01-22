Названа дата первого в 2020 году космического старта в России

Запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» планируется осуществить с космодрома Плесецк 24 января, сообщили СМИ.

Как сообщает американский специализированный сайт spaceflightnow.com, старт намечен примерно на 14.00 мск пятницы, для выведения «Меридиана-М» будет использована ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».

Напомним, 9 января немецкий центр авиации и космонавтики DLR сообщил, что первый в этом году пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта.

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