Трамп объявил о намерении огласить план ближневосточного урегулирования

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что собирается огласить план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, это произойдет «в какой-то момент» до встречи с руководителем правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп отметил, что план могут огласить «незадолго до этого».

Он уверен, что план сработает. США уже «кратко» обсуждали эту тему с палестинцами, но собираются продолжить обсуждение «через некоторое время», передает РИА «Новости».

«У них будет много причин, чтобы сделать это», – сказал Трамп, признав, что поначалу реакция может быть «отрицательной».

«Но на самом деле это очень положительно для них», – заявил президент США.

Встреча Трампа и Нетаньяху должна состояться 28 января.