В американской «сделке века» увидели заговор против Палестины

Планируемая США «сделка века» по урегулированию палестинской проблемы является «частью заговора против Палестины», заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в беседе с высокопоставленными представителями ХАМАС.

«Цель заговора, частью которого является «сделка века», – при помощи денег уничтожить палестинскую идентичность», – заявил Хаменеи, передает ТАСС.

Он также заявил, что Тегеран «всегда поддерживал палестинцев в их борьбе за свои права, и это является одной из причин враждебности некоторых стран по отношению к исламской республике».

В июне Белый дом опубликовал экономическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, который в СМИ называют «сделкой века». Согласно документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить 50 млрд долларов.

Чуть более половины этих средств должно получить палестинское государство, а оставшиеся деньги разделят между собой соседние страны. Также предусмотрена реализация более 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской и образовательной сферах в Палестине.

Напомним, Москва сочла «сделку века» по Палестине сомнительной.