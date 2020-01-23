Срочник Росгвардии в Москве умер от удушья

Срочник скончался в одной из частей Росгвардии в Москве, сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства.

«Реанимационные мероприятия, проведенные дежурным врачом дивизионного лазарета и прибывшей бригадой скорой медицинской помощи после обнаружения военнослужащего с признаками удушья, положительных результатов не дали», – уточнили в Росгвардии, передает ТАСС.

Отмечается, что по факту смерти военнослужащего организована служебная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента.

В воинскую часть направили комиссию управления Центрального округа Росгвардии.

Напомним, в октябре прошлого года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.