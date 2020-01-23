Израильские СМИ написали о скором помиловании осужденной в России Наамы Иссахар

Решение о помиловании осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар уже принято, пишут израильские СМИ со ссылкой на источники в российской делегации, прибывшей в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста.

Мать Наамы Иссахар Яффа рассказала, что «ждет хороших новостей» и испытывает «умеренный оптимизм», пишет mignews.com.

«По оценкам в Москве, решение о помиловании Иссахар уже принято и является лишь вопросом времени. Согласно неофициальным заявлениям российских сановников, помилование будет объявлено или во время визита Путина в Иерусалим, или немедленно по его окончании», – говорится в сообщении издания.

«Есть положительные изменения в атмосфере. Вы решили многие проблемы, о которых мы вас просили, и это помогает решать и другие вопросы повестки дня», – приводит издание слова российских официальных лиц, прозвучавшие на встрече с депутатом Кнессета Зеэвом Элькиным.

Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала недопустимыми действия должностных лиц исправительной колонии, которые отказывали Иссахар в свиданиях с матерью.

«Из сообщений, полученных в ответ на мои обращения, следовало, что Наама Иссахар не жалуется на условия содержания, встречается с представителями консульских учреждений, регулярно общается по электронной почте, в том числе на английском и иврите. Однако в ходе проверки выяснилось, что девушке несколько раз неправомерно отказывали в свиданиях с матерью», – сообщила омбудсмен в своем Instagram.

Москалькова подчеркнула, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране. «Руководителю исправительной колонии было вынесено представление, думаю, впредь таких нарушений не повторится», – добавила она.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин встретится в Израиле с матерью Наамы Иссахар Яффой.

СМИ также писали, что Россия и Израиль согласовали почти все основные вопросы возможного помилования Иссахар.

В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил Путина помиловать Иссахар.

Израильтянка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

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