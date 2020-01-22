Анонсирована встреча Путина с матерью Наамы Иссахар

Президент Владимир Путин встретится в Израиле с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой, также намечена его встреча с патриархом Иерусалимским Феофилом III, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Интересно отметить, я думаю, к этому будет привлечено внимание СМИ, – после отдельных переговоров с (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху состоится совместно с израильским премьером встреча нашего президента с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яффой Иссахар», – передает слова Ушакова ТАСС.

Он отказался давать прогнозы относительно исхода предстоящей встречи, но заметил, что на ней будет рассматриваться «гуманитарный аспект этого вопроса».

Ранее СМИ сообщали, что Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль, который состоится 23 января.

Позже сообщалось о согласовании деталей возможного помилования Иссахар.

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