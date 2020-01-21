Стало известно о согласовании Россией и Израилем деталей помилования Иссахар

Россия и Израиль согласовали почти все основные вопросы возможного помилования осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар, сообщают израильские СМИ.

Как пишет газета The Times of Israel, в настоящее время стороны обсуждают уступки, на которые может пойти Израиль для освобождения своей гражданки.

Ранее СМИ уже сообщали, что осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль.

В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил Путина помиловать Иссахар, в Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Израильтянка была приговорена в России к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

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