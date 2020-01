Трамп проигнорировал требования Киева о том, как называть Украину

Президент США Дональд Трамп снова произнес название Украины, использовав артикль «the», хотя Киев ранее просил не делать этого.

«У меня был очень невинный разговор с очень хорошим джентльменом из Украины», – сказал Трамп в ходе выступления в Давосе, использовав форму «the Ukraine». Видео с выступления Трампа публикует The New York Times.

Трампа и ранее замечали в том, что он говорит именно так. В частности, в 2017 году он использовал определенный артикль «the», говоря об Украине на встрече с президентом страны Петром Порошенко.

При этом в Киеве просили использовать название государства без артикля – ранее в английском языке было принято использовать «the» рядом с названием Ukraine, но после обретения независимости представители украинских властей настойчиво просили артикль убрать. СМИ предполагали, что «the» могло напоминать Киеву об этимологии названия страны – «окраина».

СМИ сравнивали такое требование Киева с призывами говорить по-русски «в Украине», а не «на Украине».

Артикль «the» традиционно используется в названии ряда стран, в том числе the United Kingdom (Соединенное Королевство), the United States of America (США). При этом в официальном названии стран артикля нет.