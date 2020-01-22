В Кремле не исключили встречу Путина с Зеленским и Пенсом в Израиле

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Израиле 23 января может пройти встреча российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Программа [визита Путина в Израиль] очень насыщенная, и, если будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах», будут носить весьма короткий характер», – сообщил Ушаков, передает ТАСС.

Он также отметил, что глава российского государства может встретиться и с вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руки основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы – весьма сомнительно, просто времени нет физически», – пояснил Ушаков.

Он добавил, что поступали запросы на встречу с Путиным, в том числе от Зеленского.

Ушаков уточнил, что визит российского лидера в Израиль и Палестину сократится на один день из-за формирования российского правительства,

«Раньше визит планировался двухдневный, но, в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства, мы сократили эту поездку, делаем ее в один день», – сказал представитель Кремля.

Он сообщил, что Москва «встретила полное понимание израильской стороны», а все мероприятия в Израиле «удалось компактно уложить в один день».

Путин не будет присутствовать только на торжественном обеде, который вечером 22 января устраивает президент Израиля.

Напомним, в четверг, 23 января, состоится первый за восемь лет визит президента России Владимира Путина в Израиль.