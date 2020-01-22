Названа зарплата Зеленского за 2019 год

Официальная зарплата украинского лидера Владимира Зеленского в 2019 году составила 22,5 тыс. гривен (929 долларов) в месяц, он оказался самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве государства, пишут СМИ.

«С июня ему (Зеленскому) ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 тыс. гривен (1,1 тыс. долларов), которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22,5 тыс. гривен зарплаты», – цитирует ТАСС украинские СМИ.

С 20 мая по 31 декабря Зеленскому начислили 208,7 тыс. гривен, после уплаты налогов у президента осталось 168 тыс. гривен (почти 7 тыс. долларов).

Отмечается, что такую же зарплату получал Петр Порошенко, когда он был в должности главы государства. При этом, по данным Единого госреестра деклараций Украины, за 2018 год Порошенко получил 1,56 млрд гривен (57 млн долларов) от активов в инвестиционном банке «Ротшильд» и фонде «Прайм Эссетс Капитал», а также бумаг украинского госдолга.

Зарплата главы офиса нынешнего президента Андрея Богдана оказалась выше, чем у Зеленского. Общая сумма начислений за 2019 год у Богдана составила 218,7 тыс. гривен, из них 42,6 тыс. гривен вычли на налоги и сборы.

Больше остальных в 2019 году получал глава МВД Арсен Аваков, около 4,15 тыс. долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук получал порядка 2,5 тыс. долларов в месяц. Среди всех руководителей ведомств меньше остальных получал министр кабинета министров Дмитрий Дубилет – 32,4 тыс. гривен (1,34 тыс. долларов).

В конце прошлого года многие украинские министры и их заместители просили повысить им зарплату. Так, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у него низкая зарплата, и сейчас он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад также пожаловалась на низкую зарплату, за что подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.