Украинцев возмутило недовольство министра образования своей зарплатой

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату, за что подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.

Министр заявила журналистам, что ее ежемесячная зарплата составляет 36 тыс. гривен (около 91 тыс. рублей), передает Strana.ua.

Новосад отметила, что этой суммы ей «хватает, чтобы нормально прожить». У нее есть «собственное жилье, служебный автомобиль».

Однако чиновница хотела бы иметь ребенка, но на такую зарплату, по ее мнению, содержать его она не сможет.

Жалобы министра не нашли понимания у украинцев: они напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.

«А почему тебя не волнует, на что содержат детей тысячи твоих подчиненных? Хочешь миллионы – иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну – служи миллионам, а не ной о себе единственной», – написал в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

«А почему главврач может на 15 тыс.? Или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники, чем лучше?», – возмутилась генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.

«Да вы что? А как другие могут?», – сыронизировал адвокат Клим Братковский.

Напомним, Анну Новосад назначили министром образования и науки Украины 29 августа 2019 года. Уже через несколько дней министра высмеяли из-за большого количества ошибок в публикации, в которой она написала о своих задачах на посту главы ведомства.

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