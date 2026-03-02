Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.8 комментариев
Над посольством США в Кувейте заметили поднимающийся дым
Синьхуа: Дым поднимается над зданием посольства США в Кувейте
В районе посольства США в Кувейте зафиксировано задымление, по предварительным данным, дым поднимается от здания дипмиссии.
О задымлении на территории американской дипмиссии в Кувейте стало известно из сообщения агентства Синьхуа, на которое ссылается РИА «Новости».
«Из здания посольства США в Кувейте идет дым», – говорится в сообщении агентства. В материале отмечается лишь сам факт задымления; иных данных нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил о распространении эскалации конфликта на Кувейт и соседние государства.
Ранее здание американского консульства в иракском Эрбиле подверглось атаке с использованием ракеты и беспилотников.