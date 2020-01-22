Минтранс решил разработать правила защиты самолетов от птиц

Минтранс подготовит и утвердит федеральные правила по обеспечению орнитологической безопасности гражданской авиации, следует из данных портала проектов нормативных актов.

На портале сообщается, что новые правила могут ввести в июне 2020 года, передает «Интерфакс».

В настоящее время вопросы орнитологической безопасности полетов регулируются федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации России», в которых меры по защите от птиц описаны только в общих чертах.

Напомним, в пятницу сообщалось, что в целях безопасности полетов в Самарской области разрешили до конца 2020 года отстрел серых ворон и сизых голубей в окрестностях аэропорта Курумоч.