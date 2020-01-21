Анкара обвинила Хафтара в намерении решить конфликт в Ливии военным путем

Позиция командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара указывает на его намерение решить конфликт в Ливии военным путем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Несмотря на все наши усилия, Хафтар не подписал в Москве [соглашение о режиме] прекращения огня. Тот факт, что со стороны Хафтара не было никакой поддержки [на международной конференции по Ливии] в Берлине, также вызвал у всех вопросы. На сегодняшний день его позиция указывает на то, что он хочет военного решения», – передает его слова ТАСС.

Чавушоглу заявил, что Хафтару необходимо прийти к политическому урегулированию, и все усилия Турции на это направлены.

В воскресенье в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Сообщалось, что участники конференции согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований. При этом глава ПНС Фаиз Сарадж отказался от переговоров с Хафтаром, который, как сообщал источник, отказался подписать соглашение.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать урок Халифе Хафтару.

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