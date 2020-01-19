Меркель объяснила отсутствие контактов между Сарраджем и Хафтаром в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила отсутствие контактов между главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром в ходе международной конференции по Ливии в Берлине.

«Разногласия между ними (Сарраджем и Хафтаром –прим. ВЗГЛЯД) настолько велики, что они сейчас не разговаривают друг с другом. Они не были частью конференции, но они присутствовали в Берлине, хотя находились в разных помещениях», – приводит слова Меркель ТАСС.

Канцлер отметила, что провела с Сарраджем и Хафтаром отдельные встречи. «Один ожидает от другого, что тот будет все соблюдать», – резюмировали итоги встреч со сторонами ливийского конфликта Меркель.

Между тем и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что лидеры сторон ливийского конфликта были приглашены в Берлин по настоянию России. «Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки – собраться без ливийских сторон, на конференцию были приглашены ливийские лидеры», – сказал Лавров, отметив, что он имеет в виду главу Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

«Также по нашей инициативе был расширен круг участников из числа соседей Ливии», – добавил и.о. главы МИД России. Он подчеркнул, что обеспечение интересов этих стран крайне важно для устойчивости любых договоренностей.

По словам Лаврова, конференция в Берлине продолжалась около пяти часов, этому предшествовало около четырех месяцев подготовки, в том числе пять подготовительных раундов и консультаций на уровне старших должностных лиц. В итоге, отметил дипломат, был согласован достаточно подробный итоговый документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.

В этом документе есть раздел, посвященный усилиям в сфере безопасности, «включая необходимость все-таки постараться сделать устойчивым прекращение огня», продолжил Лавров. Есть также раздел о политическом процессе, о решении экономических проблем Ливии с учетом необходимости обеспечения доступа всех ливийских сторон – конфессиональных, этнических и политических групп – к природным богатствам. «Есть раздел и о решении гуманитарных проблем, соблюдении прав человека и раздел, который касается поддержки этих процессов по всем направлениям со стороны международного сообщества под эгидой ООН», – добавил и.о. главы МИД России.

Напомним, Лавров положительно оценил итоги международной конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.

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