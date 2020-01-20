Участники берлинской конференции призвали к разоружению военформирований в Ливии

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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Объявление о начале «ликвидации» Украины сильно запоздало

«Период независимости мы потеряли», – сокрушалась ТимошенкоФото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Украина попала под внешнее кураторство, все используют ее как хотят, заявила Юлия Тимошенко. И хотя громкие слова относятся ко всему периоду независимости Украины, у критической атаки есть конкретный адресат – президент Зеленский. Эксперты отмечают: у Тимошенко нет оснований выступать в роли борца с внешним управлением, а у самой Украины на многие годы выплат по кредитам нет шансов на самостоятельную политику. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Россиянам наказано рожать, украинцам – умирать

Глеб Простаков, журналист
Украина в ближайшие недели примет новый трудовой кодекс, который отменит большинство из имеющихся у работников социальных гарантий. Его уже прозвали «кодексом рабовладельцев». Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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              Участники берлинской конференции призвали к разоружению военформирований в Ливии

                 20 января 2020, 00:32
              Фото: www.kremlin.ru
              Текст: Антон Никитин

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              Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных групп и формирований в Ливии или их включению в государственные структуры безопасности страны, говорится в принятом итоговом документе конференции.

              «Мы призываем к всеобъемлющему процессу демобилизации и разоружения вооруженных групп и формирований в Ливии и последующей интеграции соответствующего личного состава в гражданские, военные учреждения и органы безопасности в индивидуальном порядке – на основе учета численности личного состава вооруженных групп и проверки», – приводит текст документа ТАСС.

              «Мы призываем ООН поддержать этот процесс», – отмечается в документе.

              «Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня», – говорится в документе. В нем также звучит призыв «начать способствующие укреплению доверия меры, такие как обмен пленными».

              Участники конференции подтвердили «необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом». «Мы призываем все стороны отмежеваться от террористических групп, включенных в составленный ООН список. В этой связи мы приветствуем усилия по борьбе с отдельными террористами и террористическими организациями, признанными таковыми СБ ООН», – говорится в документе.

              В заявлении также говорится о необходимости выполнения резолюции 2368 СБ ООН и других резолюций в отношении террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), террористической организации «Аль-Каиды» (запрещена в России) и определенных лиц, групп и организаций. В частности, речь идет о положениях, касающихся запрета на их передвижение и заморозки денежных средств и других финансовых активов или экономических ресурсов.

              Участники конференции подтвердили приверженность сотрудничеству с целью противодействия угрозе, исходящей от иностранных террористов и боевиков.

              В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.

              Глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил итоги международной конференции по Ливии, но обратил внимание на сохранение различий в подходах между сторонами конфликта. Так, глава ПНС Саррадж отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром в Берлине.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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