Кремль пообещал «массированные обсуждения» поправок к Конституции

Работа над принятием поправок к Конституции будет сопровождаться массированным обсуждением и соответствующей информационной кампанией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это все будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще предстоят», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительное разъяснение сути планируемых изменений в основной закон, передает ТАСС.

В то же время Песков воздержался от комментариев по поводу информации СМИ о варианте реформы власти, якобы предложенном Путину экс-премьером Дмитрием Медведевым в декабре 2019 года.

«Мне не известны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать. Я не знаю, откуда они взяли такую информацию», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам, и другие изменения.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.

В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию также сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.