Захарова отреагировала на заявления Помпео о планах по смене власти в Венесуэле

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о работе над сменой власти в Венесуэле, указала на прямое признание Вашингтона в реализации кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах.

Захарова обратила внимание на интервью Помпео колумбийскому телеканалу Caracol TV, в котором политик заявил, что США и мировое сообщество работают над сменой власти в Венесуэле. При этом Помпео отметил, что считает стратегию, которую США ведут в отношении Венесуэлы, действенной и что менять ее не нужно.

«Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России законы об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по «экспорту свободы», – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что заявление Помпео в очередной раз доказывает, «что США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов».

«Через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов – это решается в каждом случае по-разному. А «демократия» и «демократическое устройство» государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах», – заключила Захарова.

Ранее Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США, но предпочел бы поговорить напрямую с президентом Дональдом Трампом, так как считает, что Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за Трампа в его политике в отношении Венесуэлы.

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали. Мадуро называл произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.