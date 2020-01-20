Новый глава ФНС пообещал внедрение «незаметной налоговой»

Пришедший на смену Михаилу Мишустину руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров пообещал, что продолжить внедрение удобной всем налогоплательщикам «незаметной налоговой».

В сообщении пресс-службы ФНС говорится, что в ходе визита премьера Михаила Мишустина в ФНС Егоров заявил, что продолжит создание системы, по которой платить налоги так же удобно, как счета за телефон или коммунальные услуги. Глава ФНС также выразил Мишустину признательность за доверие, передает ТАСС.

Мишустин в свою очередь поздравил Егорова с назначением, а также поблагодарил за годы совместной работы коллектив ФНС.

«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач», – сказал премьер России.

До этого Егоров назвал основной задачей ведомства не сбор налогов в большом объеме, а «обеление рынка».

Егоров сменил Мишустина, который стал премьером России, на должности руководителя ФНС 17 января. До этого он был заместителем главы ведомства.