В Совфеде заверили, что верховенство Конституции останется неизменным

Сенатор Андрей Клишас заявил, что статья 15 Конституции остается неизменна, в предложенной президентом Владимиром Путиным поправке к основному закону нет изменений касательно этого пункта.

Он уточнил, что верховенство Конституции будет обеспечено правовыми механизмами с помощью национальных институтов, передает РИА «Новости».

Ранее Клишас сообщил, что президент в соответствии с поправкой в Конституцию сможет отправлять в отставку премьера. При этом, согласно поправке, в таком случае правительство продолжит работу.

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию будут вступать в силу поэтапно.

В рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию сообщали, что всероссийское голосование может быть проведено с учетом опыта организации выборов президента. В Госдуме также пояснили, когда пройдет голосование по изменениям.