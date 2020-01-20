Экспресс-тест для выявления коронавируса начали создавать в России

Тест для выявления опасного коронавируса, распространившегося за пределы Китая, создают в Центре стратегического планирования Минздрава.

«Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI. К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV», – передает «Известия» слова замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Германа Шипулина.

Сообщается, что возможность лабораторной диагностики коронавируса (2019-nCoV) появится в ближайшие две недели, а в течение месяца может быть создан экспресс-тест, который потребует на диагностику вируса всего 15–20 минут.

При этом пока нет четкого определения, какая клиническая картина у инфекционного заболевания, вызванного этим вирусом, но в любом случае она гриппоподобная или ОРЗ-подобная. В российских аэропортах прибывших из Китая уже проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой, но такая мера не позволяет обнаружить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека, общее число инфицированных достигло 198.

В Южной Корее заявили о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

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