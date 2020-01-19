Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью The Washington Post о готовности к диалогу с Соединенными Штатами.

«Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений. <...> Отношения, [основанные] на уважении и диалоге, приносят беспроигрышную ситуацию. Конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех. Это формула», – приводит слова Мадуро ТАСС.

При этом венесуэльский президент заявил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи, отмечает издание.

Напомним, США призывают к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживая лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя новым руководителем страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД