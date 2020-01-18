Мадуро предупредил папу Римского об отказе народа Венесуэлы от католицизма

Жители Венесуэлы все чаще отказываются от католицизма, заявил президент страны Николас Мадуро.

Обращаясь к «дорогому папе Франциску», он заявил, что почти 40% жителей страны «объявили себя евангельскими христианами», хотя прежде их было 3%, передает РИА «Новости».

Мадуро подверг католических епископов критике за то, что Венесуэльскую епископскую конференцию используют в качестве политической партии.

Мадуро напомнил о праздновании Рождества Богородицы в штате Лара в сентябре. В последние два дня в праздновании участвовал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Как заявил президент Венесуэлы, это вызвало массовое неприятие.

В 2016 году папа Римский Франциск принял Мадуров Ватикане.

Несмотря на общую непримиримость сторонников власти и оппозиции в Венесуэле, их объединяет признание авторитета католической церкви и папского престола.