Брат Маркелова обвинил организаторов шествия в использовании имени адвоката в политических целях

Организаторы шествия в память об адвокате Станислава Маркелова в Москве пользуются его именем для воплощения своих политических целей, заявил брат юриста, журналист Михаил Маркелов.

«Каждый год 19-го числа проходят различные акции и, честно говоря, семья уже устала от того, что каждый раз пытаются полоскать имя моего брата. <...> Стас был вне политики, у него было другое мировоззрение, он не имел к ней никакого отношения. И бедная эта девочка, Бабурова, она не занималась политикой, она занималась журналистикой. Каждый год появлялись какие-то активисты, которые пытались брать на знамя фамилию моей семьи и моего брата»», – сказал Маркелов в разговоре с Ura.ru.

Он отметил, что из-за такого внимания семья его брата была вынуждена переехать в Белоруссию.

Маркелов отметил, что организаторы мероприятий не имеют никакого отношения к его брату, а семья адвоката и близкие люди не появятся на этом шествии.

«Все, кто там будут, это посторонние люди, которые его даже не знали», – сказал он. Журналист также призвал не использовать имя своего брата для своих шествий.

Ранее московский муниципальный депутат Юлия Галямина призвала выйти на шествие тех, кто против изменений в Конституции России. Галямина заявила, что во время антифашистского шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которое согласовано с мэрией Москвы, пройдет марш против изменений в Конституции.

Напомним, 19 января 2009 года известный российский адвокат-антифашист Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января в Москве на Пречистенке. В преступлении были обвиннены представители ультраправой группировки «БОРН» Никита Тихонов и Надежда Хасис. Они были приговорены к длительным срокам.