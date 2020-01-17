Украинский футбольный клуб уволил игрока после поездки в Россию

Украинский футбольный клуб Первой лиги Украины «Агробизнес» разорвал контракт с форвардом Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург.

«Клуб уволил футболиста после демонстративной поездки в Россию», – говорится в сообщении на сайте ФК. Фото из отпуска игрок размещал в своих соцсетях, на снимках Сикорский позирует рядом с достопримечательностями Петербурга.

«Жаль, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается, – сказано в сообщении клуба.

По мнению ФК, Сикорский «дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию».

Ранее украинские болельщики назвали «позором» переход защитника донецкого «Шахтера» Ивана Ордеца в московское «Динамо».