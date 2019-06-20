Переход футболиста «Шахтера» в российский клуб вызвал недовольство болельщиков

Переход защитника донецкого «Шахтера» Ивана Ордеца в московское «Динамо» вызвал бурную реакцию украинских болельщиков.

В Instagram футболист выложил пост, в котором выразил благодарность руководству «Шахтера» и всем болельщикам.

«Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти!» – написал он.

Также Ордец подчеркнул, что для него настало время покорять новые вершины. После этого футбольные фанаты стали оставлять гневные комментарии под постом.

«Деньги дороже, чем честь!» – написал один.

«Позор, предатель. Очень большую ошибку совершишь, болелы не простят», – добавил другой.

«Ты позор украинского футбола. Ты, Ванька, русская шлюха», – отметил пользователь.

О переходе Ордеца в «Динамо» стало известно 19 июня. Контракт с клубом футболист подписал на три года. По информации Tribuna.com, 26-летний игрок будет зарабатывать в российском клубе 1 млн евро в год плюс бонусы.

С 2009 года Ордец провел свою карьеру в «Шахтере», в сезоне – 2013/14 выступал в аренде в «Ильичевце». В составе сборной Украины провел 12 матчей.