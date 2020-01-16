В Латвии приняли резолюцию с критикой в адрес России за заявления об истории Второй мировой войны

Сейм (парламент) Латвии принял резолюцию с критикой в адрес России относительно взглядов на историю Второй мировой войны, подчеркивается, что документ носит исключительно декларативный характер, об этом сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.

«Парламент Латвии только что одобрил резолюцию, отвергающую и осуждающую попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа и преступную внешнюю политику Сталина», – написал Ринкевичс в Twitter.

Документ подготовлен по инициативе объединения «Новое Единство», возглавляющего правительство Латвии. В резолюции критикуется Россия за «попытки должностных лиц РФ отрицать исторические факты о причинах, ходе и завершении Второй мировой войны». По мнению авторов документа, Россия таким образом пытается «уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе», сообщает ТАСС.

Авторы призывают Россию как правопреемницу СССР «признать факт оккупации и противоправной аннексии Латвии», а мировое сообщество – «критически оценивать попытки должностных лиц РФ пересмотреть историю Второй мировой войны».

Латвийский парламент принял резолюцию после того, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией пакт о ненападении – пакт Молотова-Риббентропа.

Президент отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Однако зашли после того, как польское правительство утратило контроль за вооруженными силами и за тем, что происходило на территории страны.

Позже глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, заявив также о «союзе Гитлера и Сталина».