Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века.

Четырехстраничный документ опубликован в Twitter. Моравецкий заявил, что недавние высказывания российского президента Владимира Путина о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, якобы не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Моравецкий объясняет заявление Путина тем, что «в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями», причем «это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене». В частности, премьер-министр Польши указал на антироссийские санкции ЕС, ситуацию вокруг «Северного потока – 2», переговоры в «нормандском формате». Моравецкий назвал слова Путина «попыткой скрыть эти проблемы».

Также глава правительства Польши заявил, что «пакт Молотова-Риббентропа не был «пактом о ненападении». По его словам, это был «политический и военный союз, делящий Европу на две сферы влияния». Подписание пакта Моравецкий назвал «прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон», передает РИА «Новости».

По его словам, «союз Гитлера и Сталина был блестяще реализован».

«1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока», – говорится в документе.

Моравецкий заявил, что «XX век принес миру невообразимые страдания и смерть сотен миллионов людей – убитых во имя тоталитарных идеологий».

Напомним, Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии. Путин подчеркнул, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент России указал, что к тому моменту, как советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».

Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Также Путин указал, что Польша, которая жалуется на вторжение, «сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

Газета ВЗГЛЯД указывала, что раздел демократической Чехословакии стал главным символом польско-нацистского братства. Поляков не напугала даже угроза Москвы разорвать договор о ненападении. Примерно этого они как раз и добивались.

Отметим, что раздел сфер влияния между Москвой и Берлином полностью соответствовал дипломатическим нормам того времени. Подчеркивалось, что решение о заключении договора с Германией было принято Сталиным после позорного провала англо-французской делегации на переговорах с СССР.

МИД России также подчеркивал, что договор о ненападении с Германией «был вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором».

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