Кремль не стал комментировать заявление МИД о пакте Молотова – Риббентропа

Кремль не считает нужным комментировать публикацию Министерства иностранных дел, посвященную заключению в 1939 году Советским Союзом пакта о ненападении с нацистской Германией, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вряд ли мы должны комментировать заявление Министерства иностранных дел. И не будем этого делать», – приводит его слова ТАСС.

Накануне на странице МИД России в Twitter появилось сообщение в рамках серии материалов к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В публикации говорится, в частности, что подписание 23 августа 1939 года договора о ненападении с Германией «было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто вынудил Москву подписать пакт о ненападении между Германией и СССР, более известный как пакт Молотова – Риббентропа.