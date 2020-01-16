Эксперт обвинил охрану новокузнецкого суда в произошедшем ЧП с убийством пристава

Пронести оружие в здание суда действительно непросто, поэтому происшествие в новокузнецком суде означает халатность работников охраны, заявил газете ВЗГЛЯД президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев.

Как сообщают СМИ, утром 16 января в мировом суде Новокузнецка 45-летний Артем Пакалов во время слушания по делу о конфликте в одном СНТ, где он проходил потерпевшим, внезапно вышел из здания и вернулся уже с карабином «Сайга», из которого начал стрельбу. Скончался судебный пристав, который пытался остановить мужчину, а также ранена женщина, которая выступала в качестве свидетеля.

«В любом суде Российской Федерации есть охрана, приставы, которые обеспечивают проход в здание. Поэтому этот случай, видимо, халатность работников охраны. Конечно, если очень постараться, то пронести оружие, наверное, реально. Но ружье – это не пистолет, который можно случайно не заметить», – говорит Мирзоев.

Адвокат отмечает, что такие случаи в российских судах встречаются очень редко. Руководители судов, которые обязаны обеспечить безопасность людей, должны сделать выводы и принять меры.

«Мне кажется, что в московских судах все-таки все более строго, а в регионах безопасности уделяют не такое большое внимание. Вероятно, в месте происшествия не обеспечивался должный контроль за охраной и теми обязанностями, которые выполняют судебные приставы», – считает Мирзоев.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк опытных сотрудников Главного управления криминалистики. Также опубликовано видео с места происшествия.