СК решил переквалифицировать действия стрелявшего в новокузнецком суде

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия мужчины, устроившего стрельбу в новокузнецком суде, где погиб человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

По ее словам, Бастрыкин также направил в Новокузнецк следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства, для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств.

Напомним, ранее в четверг в Новокузнецке произошла стрельба в здании мирового суда, погиб судебный пристав. В СУ СК по Кемеровской области сообщили, что открыто уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье «убийство».