Подсудимый застрелил пристава в мировом суде в Кузбассе

В Новокузнецке в результате стрельбы в здании, где располагаются мировые судьи, погиб судебный пристав, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.

Источник ТАСС сообщил, что пострадали мужчина и женщина.

«Два огнестрельных ранения», – сказал он.

В пресс-службе Центра медицины катастроф сообщили, что «мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок».

Женщина находится в тяжелом состоянии.

Источник в правоохранительных органах Кемеровской области сообщил, что стрельбу открыл, «предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания». По словам источника, подсудимому «что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить». После этого подсудимый уже в зале суда «выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля».

По данным регионального Центра медицины катастроф, пострадавшая женщина – сотрудница суда, передает РИА «Новости».