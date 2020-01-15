В Родительской ассоциации поддержали инициативу президента о бесплатном питании для младшеклассников

Бесплатное горячее питание для учеников начальных школ поможет улучшить здоровье детей, а также положительно скажется на финансах многих семей, заявила газете ВЗГЛЯД директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

Ранее Владимир Путин предложил обеспечить в школах бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

«Эта тема возникла не случайно, потому что контроль за организацией питания уже давно на повестке дня многих родительских, педагогических и региональных сообществ. Для большинства семей это будет финансово ощутимо, так как завтраки будут бесплатными, а у детей станет правильно организованное питание, что положительно отразится на их здоровье», – говорит Шевченко.

Эксперт считает, что дети нередко вынуждены питаться фастфудом или не завтракать вовсе. По ее мнению, многие маленькие дети просто отказываются от завтрака по утрам, так как «организм еще не проснулся».

«Это может быть альтернативой домашнему питанию или стать дополнительным. В любом случае я полагаю, что школьный завтрак, скорее всего, будет не с самого утра, как ребенок пришел на занятия, а после первого-второго урока, когда организм уже вовсю работает и готов к нормальному полноценному приему пищи», – рассуждает Шевченко.

Эксперт уверена, что если будет возможность бесплатно кормить ребенка в школе горячими, по-настоящему качественными продуктами, то родители точно поддержат инициативу.

Ранее журналистка Тина Канделаки раскритиковала министра просвещения Ольгу Васильеву за неправильную, по ее мнению, организацию питания в российских школах.