Путин поручил бесплатно обеспечить питанием всех школьников начальных классов

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в России горячим питанием.

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что когда ребенок идет в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, однако и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают.

По словам президента, средства на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов.

Глава государства указал, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов будут получать по всей России с 1 сентября 2020 года.

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