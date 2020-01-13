Канделаки раскритиковала Васильеву за вторую смену и неправильное питание в школах

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала министра просвещения Ольгу Васильеву за сохранение второй смены и некачественное питание в российских школах.

«Министр просвещения Ольга Васильева в рамках «Делового завтрака» РГ ответила на вопросы читателей этого издания. Ответы, как это часто бывает у Ольги Юрьевны, только порождают новые вопросы, а местами и недоумение», – написала Канделаки в Telegram.

В частности, телеведущую возмутило, что министра «устраивает учеба во вторую смену, ведь она «сама так училась». «Согласитесь, занятный аргумент? Мы и на деревянных лыжах катались, и клятву верности заветам дедушки Ленина давали», – сыронизировала Канделаки.

Она указала, что «вторая смена – это плохо, … потому что день не должен начинаться с продленки». «У ребенка есть биологические часы, и мозг наиболее восприимчив после сна. Много ли знаний и навыков усвоит школьник, который до обеда уже успел наиграться в телефон или насмотреться YouTube?» – добавила телеведущая.

Ей также не понравилось, что «на критику школьного питания Ольга Васильева отвечает неприятием вендинговых автоматов». Телеведущая указала, что проблема не в автоматах, а в школьных буфетах, «где продается тот же самый ассортимент: шоколад на пальмовом масле, мясные продукты глубокой переработки, сок, в котором сахара не меньше, чем в коле (и кола там тоже есть!), и обилие мучных дрожжевых изделий».

«У нас в семьях с правильным питанием и так все не очень хорошо, а школа, в которой ребенок ест до трех раз в день, становится только продолжением этой проблемы», – считает Канделаки.

Он также дала понять, что ее не устраивает и качество российского школьного образования. «Я сейчас не говорю о современном и качественном школьном образовании. В эту сторону мы, видимо, решили двигаться не торопясь. Но хотя бы о здоровье и благополучии детей министерство заботиться должно. Пусть школьники доберут свое в опыте, кругозоре и навыках потом (раз не выходит сразу) – важно, чтобы ментальное и физическое здоровье позволяло им это делать», – добавила телеведущая.

Это не первая критика российского образования со стороны Канделаки. В прошлом году она сравнила нынешний уровень знания иностранных языков в российской школе с уровнем подготовки французского у дворянских детей XIX века.

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