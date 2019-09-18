Канделаки сравнила изучение иностранных языков в школах с уровнем французского в XIX веке

Телеведущая Тина Канделаки сравнила нынешний уровень знания иностранных языков в российской школе с уровнем подготовки французского у дворянских детей XIX века.

Канделаки в своем телеграм–канале обратила внимание на ситуацию с Национальным родительским комитетом, выступившим против введения обязательной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

«Аргументация проста: язык и так является обязательным предметом, а принудительная сдача ЕГЭ приведет к новым расходам на репетиторов.Мне кажется, родительский комитет скромничает. Обратите внимание: мы не говорим о привлечении носителей языков к обучению и общению со школьниками, не предлагаем программы по обмену или семинары со школьниками из других стран по конференц-связи. Просто подгоняем и без того невысокий уровень преподавания иностранного языка под сетку будущего госэкзамена», – написала телеведущая.

Она отметила, что в современном переводе иностранную литературу «невозможно читать», а база, заложенная в ЕГЭ, «превратит будущих переводчиков в роботов, причем далеко не самого последнего поколения».

«Мне это напоминает наш французский в начале XIX века, на котором гордо общались дворянские дети, а потом выяснилось, что это уездное наречие настоящим французам разобрать не под силу», – добавила Канделаки.

Она призвала обратить внимание на улучшение качества обучения иностранным языкам, пока еще существуют эффективные методики обучения, вместо того, чтобы «спускать новые разнарядки».

В среду национальный родительский комитет направил письмо министру просвещения Ольге Васильевой, в котором призвал отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

В Минпросвещения в ответ заявили, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку необходим, поскольку знание иностранного языка – важный и востребованный навык.

В 2017 году министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что ЕГЭ по иностранным языкам, когда его введут в список обязательных, будет поделен на базовый и профильный уровни, при этом английский язык сделают обязательным для сдачи в 2022 году.