В Минпросвещения объяснили, зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В Минпросвещения заявили, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку необходим, поскольку знание иностранного языка – важный и востребованный навык.

«Он (иностранный язык – прим. ВЗГЛЯД) необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования, и, конечно, важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах страны, так и процесс контроля знаний. Именно актуальностью языкового владения прежде всего и продиктовано введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

В среду национальный родительский комитет направил письмо министру просвещения Ольге Васильевой, в котором призвал отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

В 2017 году министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что ЕГЭ по иностранным языкам, когда его введут в список обязательных, будет поделен на базовый и профильный уровни, при этом английский язык сделают обязательным для сдачи в 2022 году.