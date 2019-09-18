Родители выступили против обязательного ЕГЭ по иностранным языкам

Национальный родительский комитет направил письмо министру просвещения Ольге Васильевой, в котором призвал отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку, заявила председатель комитета Ирина Волынец.

По словам Волынец, российские родители выступают за то, чтобы сдавать ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку на добровольной основе.

Общественники считают, что для сдачи обязательного экзамена по иностранному языку дети будут вынуждены тратить много времени и сил в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов, а родители будут нести дополнительные расходы на подготовку детей к ЕГЭ.

«С учетом того, что в наших школах иностранные языки и так изучаются в обязательном порядке, считаем недопустимым введение обязательного ЕГЭ и ОГЭ. Требуем проведения широкого общественного обсуждения введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и отмены этого нововведения», – передает RT текст обращения.

Напомним, в феврале 2017 года министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что ЕГЭ по иностранным языкам, когда его введут в список обязательных, будет поделен на базовый и профильный уровни, при этом английский язык сделают обязательным для сдачи в 2022 году.