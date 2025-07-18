ФАС предложила ограничить цены на школьные товары летом

Tекст: Алексей Дегтярев

ФАС обратилась к продавцам школьных товаров с предложением ограничить цены и наценки в летний период, передает РИА «Новости».

Мера направлена на повышение доступности основных товаров для подготовки к учебному году, а также на предотвращение возможного роста цен из-за сезонного спроса.

В ведомстве подчеркнули, что продавцам рекомендовано соблюдать принципы ответственного ценообразования.

ФАС России напомнила торговым сетям о важности добросовестного рыночного поведения накануне учебного года.

В 2024 году ряд крупных продавцов, таких как «Детский мир» и «Комус», уже фиксировали цены на основные позиции школьного ассортимента и предоставляли дополнительные скидки.

Также ФАС в 2024 году предлагала торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» добровольно ограничить цены на бытовую технику и электронику.