ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума за пять месяцев

Народный банк Китая повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 309 базисных пунктов до 6,8954 юаня за единицу американской валюты. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 1 августа 2019 года.

Однодневное изменение курса юаня также стало самым большим по своей амплитуде с 21 июня 2019 года, передает ТАСС.

Ранее во вторник Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов, куда министерство финансов США внесло КНР 5 августа 2019 года.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, пробив 8 августа психологическую отметку в 7 единиц за доллар. В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о достижении важных торговых договоренностей с Китаем, после чего юань стал укрепляться к доллару.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США бороться с валютными манипуляторами.

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